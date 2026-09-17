Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/9, khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa lớn.

Trong đó, các tỉnh Lào Cai, phía Nam các tỉnh Sơn La và Tuyên Quang; Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn mưa lớn. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 17/9, tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa cục bộ trên 70mm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng 1 độ so với hôm qua, ở mức 28-30 độ.

Ngoài ra, ngày 17/9, khu vực Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc tỉnh Sơn La; Cao Bằng, Lạng Sơn, TP Quảng Ninh, TP Hải Phòng, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị cũng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Từ đêm 17/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Chiều tối 17/9, khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước một số sông tiếp tục dâng cao. Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Bôi và sông Hoàng Long có khả năng duy trì trên mức báo động 3; các sông khu vực Thanh Hóa tiếp tục lên, riêng sông Bưởi có khả năng trên báo động 3.

Dự báo thời tiết ngày 17/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; riêng Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc tỉnh Sơn La có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.