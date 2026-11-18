Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc từ sáng 18/11, gây mưa giông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ chiều tối, Bắc Bộ chuyển rét. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng 18/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó mở rộng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào trưa và chiều tối.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Thời tiết hôm nay 18/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3, từ trưa và chiều chuyển gió đông bắc cấp 3. Từ chiều tối trời chuyển rét 26-28 độ 18-20 độ Tây Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Từ chiều tối trời chuyển rét 24-27 độ 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ Đông Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ chiều tối trời chuyển rét 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ Thanh Hóa đến Huế Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Bắc từ chiều gió bắc đến tây bắc cấp 3 28-31 độ Phía Bắc 20-22 độ; phía Nam 23-25 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 29-32 độ, có nơi trên 32 độ 23-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 29-32 độ 19-22 độ Nam Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 31-34 độ 24-27 độ TPHCM Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 32-34 độ 25-27 độ

Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 15-18 độ.

Thời tiết miền Bắc mưa giông chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: Bảo Kiến

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 18/11, khoảng trưa và chiều, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng. Trong ngày và đêm, khu vực có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ ban ngày giảm 3-4 độ so với cùng kỳ trước đó. Từ chiều tối và đêm 18/11, trời chuyển rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 18/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm/đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ. Trong mưa giông, cần đề phòng khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.