Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay (18/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có giông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 18/6, có nắng gián đoạn, với nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ so với hôm trước, ở mức 33-35 độ. Khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố có mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối; khu vực phía Tây có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mưa vài nơi.

Thời tiết miền Bắc tăng nhiệt đến 35 độ trước khi có nắng nóng gay gắt. Ảnh: Nam Khánh

Ngày 19/6, Hà Nội xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Từ đêm 19-25/6, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng; từ 23-25/6 có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại nhiều khu vực 37-39 độ.

Trong khi đó, ngày 18/6, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%. Ngày 19/6, nắng nóng mở rộng ra khu vực Thanh Hóa với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo, nắng nóng ở những khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 20/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ cũng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 18/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Dự báo thời tiết ngày 18/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông; khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có giông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, khu vực Thanh Hóa ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.