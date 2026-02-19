Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/2 (mùng 3 Tết), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến miền Bắc gây mưa vài nơi, khu Tây Bắc trưa chiều hửng nắng; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, sau đêm và sáng trời rét.

Thời tiết miền Bắc xu hướng tăng nhiệt, trời ấm dần. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 19/2, sáng nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ; trưa và chiều không mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 21-23 độ.

Sang mùng 4 Tết, Hà Nội nhiều mây, không mưa; rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; trưa và chiều hửng nắng, ấm áp, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết ngày 19/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ; riêng khu Tây Bắc 24-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 23-26 độ

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.