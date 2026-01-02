Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/1/2026, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Thời tiết miền Bắc chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; sáng 2/1, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; Bắc Trung Bộ 13-16 độ. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 2/1/2026, có mưa rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố phổ biến 14-16 độ, khu vực trung tâm và phía Nam 15-17 độ; trưa và chiều không mưa, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 20 độ.

Do khối không khí lạnh nằm sâu trong đất liền, đêm 2-3/1, nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giảm, mức thấp nhất phổ biến 12-14 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng 2-3/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 2/1 có nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 32 độ; đêm có mưa rào và giông vài nơi; đêm se lạnh với mức nhiệt thấp nhất 20-21 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc; mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị và khu công nghiệp.

Dự báo thời tiết ngày 2/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa, Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-18 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Phía Nam có mây, có mưa vài nơi, từ gần sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc từ gần sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.