Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng đêm 20-21/3, không khí lạnh tăng cường yếu xuống Bắc Bộ, đồng thời xuất hiện vùng hội tụ gió trên mực 5.000m gây mưa rào rải rác cho khu vực vùng núi. Mưa kéo dài đến hết ngày 22/3.

Trong khi đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ hầu như không mưa, nhưng trời cũng nhiều mây hơn và nhiệt độ giảm nhẹ 1-2 độ, xuống còn 25-26 độ.

Thời tiết Hà Nội còn nắng khá mạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Trước đó, trong ngày 20/3, toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, sáng 20/3, nhiều mây, có mưa vài nơi, sương mù nhẹ rải rác; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ; trưa và chiều giảm mây, nắng ấm, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 26-28 độ.

Do không khí lạnh tăng cường yếu và phát triển lệch về phía đông, kết hợp hội tụ gió trên cao hoạt động yếu, từ đêm 20-21/3, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ giảm nhẹ 1-2 độ.

Từ ngày 22/3, thời tiết Hà Nội giảm mưa, trưa và chiều trời nắng nhiều hơn. Dù vậy, đêm và sáng, thành phố vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, cảm giác se lạnh.

Ngoài ra, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam duy trì ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 20/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.