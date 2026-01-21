Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Ngày và đêm 21/1, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác; từ 21-22/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, từ 21-23/1, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ từ ngày 21/1, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ.

Thời tiết miền Bắc chuyển rét đậm kèm mưa. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày và đêm 21/1 có mưa; từ 21-23/1, trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ban đêm 11-14 độ, cao nhất ban ngày khoảng 14-17 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 23/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông; từ 24/1, thời tiết ổn định, mưa giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ 21-25/1, phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng chống rét đậm, rét hại; che chắn, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; đề phòng thiệt hại do băng giá, sương muối; cảnh giác nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại nơi mưa lớn cục bộ; ngư dân hạn chế ra khơi, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh và sóng lớn trên biển.

Dự báo thời tiết ngày 21/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Đêm gió nhẹ; ngày gió tây bắc đến bắc cấp 2-3. Trời lạnh, riêng phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.