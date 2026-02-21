Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/2/2026 (mùng 5 Tết), Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều nắng; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết Hà Nội có nắng, nhiệt độ cao nhất 26 độ trong ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 21/2 (mùng 5 Tết), sáng không mưa, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; trưa và chiều trời nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 26 độ, tăng 2 độ so với hôm qua.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết ngày 21/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm rời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.