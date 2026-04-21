Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Bắc Bộ chuyển nắng diện rộng với mức nhiệt cao nhất 32 độ, Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 21/4, trời không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất 31-32 độ. Sau đó, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa giông trở lại trong các ngày 23-25/4 và giai đoạn từ 27/4 đến cuối tháng.

Hầu hết các khu vực trên cả nước có nắng, có nơi nắng nóng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Đáng lưu ý, ngày 21/4, khu vực vùng núi từ Nghệ An đến TP Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Ngày 22/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Từ ngày 23/4, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị kết thúc. Nắng nóng ở khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn kéo dài đến hết ngày 23/4.

Từ ngày 23-24/4, nắng nóng diện rộng có khả năng xảy ra ở khu vực Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết ngày 21/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; riêng khu Tây Bắc 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, riêng vùng núi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; riêng vùng núi 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.