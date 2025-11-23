Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (23/11), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái ngày nắng; sáng và đêm trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, thấp nhất dưới 12 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 23/11, ngày nắng, trời rét về đêm và sáng với mức nhiệt thấp nhất 15-17 độ, cao nhất 26 độ.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Sau đó, Hà Nội liên tiếp ảnh hưởng 2 đợt không khí lạnh tăng cường từ ngày 24/11 và bổ sung từ 27/11. Kết hợp trường phân kỳ trên cao, trạng thái thời tiết Hà Nội từ 24/11 đến 2/12, mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét.

Trong khi đó, từ hôm nay đến hết ngày mai (24/11), TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi còn có mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 220mm.

Hôm nay, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa cũng có mưa, mưa vừa với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).

Dự báo, đêm mai, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ 25/11, mưa lớn ở Trung Bộ mới có xu hướng giảm dần.

Các khu vực còn lại trên cả nước có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Dự báo thời tiết ngày 23/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa rải rác, riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.