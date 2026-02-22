Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23/2/2026 (mùng 7 Tết), ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, do không khí lạnh yếu tăng cường lệch đông nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa nhỏ và mưa phùn kèm sương mù, với mức nhiệt cao nhất 26 độ, tăng 2 độ so với hôm qua.

Trong khi đó, tại khu vực Tây Bắc, do nằm ngoài vùng tác động của khối khí ẩm nên tiết trời vẫn duy trì trạng thái nắng nhẹ và khô ráo về trưa chiều, nhiệt độ cao nhất có nơi đến 29 độ.

Thời tiết miền Bắc có mưa nhỏ buổi sáng, trưa giảm và có thể hửng nắng. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 23/2 (mùng 7 Tết), sáng nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, có sương mù nhẹ; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ; trưa và chiều mưa giảm, có lúc hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 25-26 độ. Trạng thái thời tiết này duy trì trong các ngày 24-25/2; sau không mưa, tiếp tục lạnh về đêm và sáng.

Dự báo thời tiết tuần này, miền Bắc tiếp tục mưa ẩm, không khí vẫn ấm lên, nhiệt độ 24-28 độ, có khả năng xảy ra hiện tượng nồm ẩm.

Ngày 23/2, Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; từ 24/2 khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời lạnh.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 23/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ; có nơi trên 29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

TPHCM

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.