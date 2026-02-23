Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh lệch đông tiếp tục gây mưa phùn, sương mù tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tập trung chủ yếu vào đêm muộn và rạng sáng. Ngày 24/2, thời tiết miền Bắc có sự chuyển biến tích cực hơn khi mưa giảm dần, trưa hửng nắng nhẹ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ ít mưa và nắng xuất hiện từ sớm. Trời vẫn lạnh về đêm và sáng.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm 24/2, Bắc Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, khả năng kéo dài đến 26/2.

Từ đêm 24/2, miền Bắc khả năng có mưa vừa, mưa to cục bộ. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Riêng thời tiết Hà Nội đêm 23 và sáng 24/2, nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ; trưa và chiều 24/2, giảm mây, hửng nắng, thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Từ đêm 24-26/2, Hà Nội nhiều mây, mưa rào, lạnh về đêm và sáng. Sau thời gian này, Hà Nội giảm mưa, ấm áp hơn.

Các khu vực từ Trung Trung Bộ đến cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng nhưng cường độ giảm nhẹ.

Dự báo thời tiết ngày 24/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.