Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng núi và trung du Bắc Bộ đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đặc biệt, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ ngày 23/6, phổ biến 37-39 độ, nhiều nơi trên 39 độ như Láng (Hà Nội) 39.8 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.5 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 39.7 độ, Tam Kỳ (Đà Nẵng) 40.3 độ và Tuy Hòa (Đắk Lắk) 40 độ.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, khu vực vùng núi Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; riêng ngày 25/6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Thời tiết Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, vượt 40 độ. Ảnh: B.Khánh

Khu vực trung du Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Đáng lưu ý, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi là tâm điểm nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 24/6, có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38-40 độ ở khu vực trung tâm; các khu vực còn lại phổ biến 37-39 độ. Độ ẩm trong không khí ở mức tương đối thấp, 40-48%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 10-19h tại khu vực trung tâm và từ 10-18h tại các khu vực còn lại.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 26/6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần; nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nhiệt độ trong bản tin dự báo nắng nóng và cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa, cửa kính...

Trong khi đó, các khu vực còn lại của cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết ngày 24/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và giông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng từ TP Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; phía Nam (Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng) ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, riêng TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; phía Nam 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày có nơi có nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.