Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 23/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ đo được lúc 13h phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 37 độ như tại trạm Chi Nê (Hòa Bình) đạt 37.8 độ.

Thời tiết miền Bắc sắp đạt đỉnh điểm nắng nóng. Ảnh: Nam Khánh

Cùng thời điểm, tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ghi nhận nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ lúc 13h nhiều nơi vượt ngưỡng 38 độ như: trạm Láng (Hà Nội) 38.8 độ; Phủ Lý (Ninh Bình) 38.5 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) và Đông Hà (Quảng Trị) đều 39.2 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong 24 giờ qua ở những khu vực trên ở mức 45-55%, khiến không khí khô hanh và oi bức tăng cao.

Theo cơ quan khí tượng, trong 1-2 ngày tới, nắng nóng gay gắt tiếp tục lan rộng tại nhiều khu vực trên cả nước. Cụ thể, khu vực vùng núi Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%.

Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi vượt trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Riêng thời tiết Hà Nội, cơ quan khí tượng nhận định, ngày mai (24/6), có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38-40 độ.

Cũng theo cơ quan khí tượng, tâm điểm nắng nóng nhất cả nước đợt này rơi vào khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, với nhiệt độ cao nhất trong 2 ngày tới duy trì từ 38-40 độ, cục bộ có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất giảm sâu chỉ còn 45-50%.

Khi nào đợt nắng nóng gay gắt kết thúc?

Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 26/6, đợt nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng sẽ dịu dần.

Đáng lưu ý, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, tình trạng nắng nóng gay gắt nhiều khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do đó, người dân cần chủ động các biện pháp chống nóng và phòng chống cháy nổ để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.