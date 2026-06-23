Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai (24/6) sẽ là thời điểm các tỉnh, thành miền Bắc bước vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Trong đó, thủ đô Hà Nội có nhiệt độ cao nhất 38-40 độ ở khu vực trung tâm; các khu vực còn lại phổ biến 37-39 độ. Độ ẩm trong không khí ở mức tương đối thấp, 40-48%.

Đáng lưu ý, thời gian nắng nóng kéo dài từ 10-19h tại khu vực trung tâm thành phố và từ 10-18h tại các khu vực còn lại.

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng hầm hập đến tối muộn. Ảnh: Nam Khánh

Tuy nhiên, đây chỉ là nhiệt độ đo trong lều khí tượng. Trên thực tế, do ảnh hưởng của hiện tượng đảo nhiệt đô thị, nhiệt độ cảm nhận ngoài trời tại các bề mặt hấp thụ nhiệt như đường nhựa, bê tông có thể cao hơn từ 3-5 độ, thậm chí lớn hơn tùy thuộc vào điều kiện môi trường. Hệ quả là khu vực trung tâm Hà Nội sẽ bị om nhiệt, khiến không khí oi bức, hầm hập kéo dài đến tận đêm.

Cũng trong ngày 24-25/6, nhiều khu vực ở miền Bắc và Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Dự báo chi tiết các khu vực. Nguồn: NCHMF

Từ ngày 26/6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần; nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Đáng lưu ý, từ chiều tối và đêm 24/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Sau đó, vùng mưa giông có xu hướng mở rộng dần xuống khu vực trung du và đồng bằng, chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc.

Dưới đây là dự báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 23/6 đến 3/7):

Từ đêm 23-25/6:

Vùng núi Bắc Bộ: chiều tối và đêm 24/6 và chiều tối 25/6 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Trung du và đồng bằng Bắc Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối 25/6 có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhận định thời tiết từ đêm 25/6 đến 3/7:

Bắc Bộ: từ đêm 25-30/6 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng thời kỳ từ đêm 26/6 đến đêm 28/6, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ khoảng ngày 27/6, cường độ nắng nóng có khả năng giảm dần.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.