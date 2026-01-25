Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đã kết thúc đợt rét đậm, rét hại, nhưng do có mưa nhỏ, mưa phùn nên cảm giác rét vẫn còn khá rõ rệt.

Cụ thể, hôm nay (25/1), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ ban ngày ở khu vực này tăng lên 2 độ so với hôm qua, cao nhất 19 độ, nhưng ban đêm vẫn rét sâu, có nơi dưới 7 độ.

Thời tiết miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét. Ảnh: Minh Hiền

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 25/1, sáng có nơi mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ; trưa và chiều giảm mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 17-19 độ.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng và đêm trời rét, Nam Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 25/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ, vùng núi 8-10 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ; phía Nam 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Miền Đông đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Miền Đông 19-22 độ, miền Tây 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Miền Đông 31-33 độ, miền Tây 29-31 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.