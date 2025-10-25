Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (25/10), Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi; trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Mức nhiệt hôm nay tăng nhẹ so với hôm qua, cao nhất 25-26 độ, phía Tây Bắc Bộ có nơi trên 27 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội 25/10, không khí lạnh tiếp tục tác động nên trời vẫn lạnh, có mưa vài nơi, nhiệt cao nhất 25 độ.

Thời tiết Hà Nội vẫn lạnh. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Trong khi đó, từ đêm 24-26/10, ở khu vực từ TP Huế đến Quảng Ngãi và phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm (mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, từ đêm 24-25/10, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm; riêng Nam Bộ thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h).

Từ đêm 26-27/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Dự báo thời tiết ngày 25/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rải rác; riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc (từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.