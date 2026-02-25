Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió tây, di chuyển từ vùng Thượng Lào sang, từ ngày 25-26/2, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm/24h.

Miền Bắc mưa rào và giông rải rác trong hai ngày. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 25/2, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2-3; trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, cao nhất 22-24 độ.

Ngoài ra, ở khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng từ ngày 26-27/2 có khả năng xảy đợt mưa rào và giông trái mùa với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 25/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.