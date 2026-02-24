Chiều 24/2, Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, tình trạng nồm ẩm sẽ kéo dài đến hết ngày 25/2.

Theo chuyên gia, do ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió Tây, di chuyển từ vùng Thượng Lào sang, dự báo ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phần phía Bắc của tỉnh Nghệ An, từ gần sáng và ngày 25/2 đến 26/2 xuất hiện một đợt mưa rào và giông.

Miền Bắc xuất hiện đợt mưa rào trong hai ngày, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Cụ thể, hôm nay (24/2), ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác. Dự báo, từ 25-26/2, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm/24h.

Ngoài ra, ở khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng từ ngày 26-27/2, có khả năng xảy ra đợt mưa rào và giông trái mùa với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Chuyên gia cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Đề phòng sương mù, nồm ẩm trong tháng 3

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ nay đến cuối tháng 3, trên phạm vi cả nước, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ đến cao hơn từ 10-30mm, có nơi cao hơn 30mm.

Theo ông Hòa, thời kỳ này, không khí lạnh tiếp tục hoạt động và có xu hướng lệch ra phía đông, hiện tượng rét đậm, rét hại xảy ra tập trung chủ yếu ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong thời kỳ dự báo ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm.

Bên cạnh đó, từ nay đến cuối tháng 3, tại các khu vực Hà Tĩnh - Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày có mưa trái mùa. Nắng nóng có khả năng tiếp tục xảy ra tại khu vực miền Đông Nam Bộ, cục bộ ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện cục bộ.

Ông Hòa khuyến cáo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để có phương án ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn cho sản xuất và dân sinh.