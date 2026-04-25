Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc Bộ đêm 25 và ngày 26/4 có mưa rào và giông rải rác.

Đáng lưu ý, từ chiều tối 26-27/4, miền Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Miền Bắc nắng dịu quanh ngưỡng 30 độ trước khi lại mưa giông. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 25/4, không mưa, trời nắng với mức nhiệt cao nhất 30 độ.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào rải rác và có nơi có giông với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Riêng phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày và đêm 25/4 nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông trong thời kỳ giao mùa thường đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-31 độ; phía Nam 32-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.