Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 25 và ngày 26/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; từ chiều 26/2, mưa giảm dần; đêm và sáng trời lạnh.

Miền Bắc còn mưa rào, từ chiều 26/2 giảm dần. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Đêm 26-27/2, khu vực trên có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Từ đêm 27/2 đến 7/3, hai khu vực trên đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng thời kỳ từ 3-6/3 khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ 3/3, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thời tiết Hà Nội đêm 25 và sáng 26/2, mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ; trưa và chiều giảm mưa, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 26 độ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Dự báo, từ 27/2 đến 2/3, Hà Nội không mưa, trời lạnh về đêm và sáng; nắng ấm về trưa và chiều; nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất có thể đến 30 độ. Sau thời gian trên, Hà Nội khả năng ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa nhỏ, nhiệt độ giảm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng từ ngày 26-27/2 có khả năng xảy ra đợt mưa rào và giông trái mùa với lượng mưa từ 10-30mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết đêm 25 - ngày 26/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đến đông nam cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.