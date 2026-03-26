Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh khiến nền nhiệt cả nước tăng rõ rệt. Nắng nóng cục bộ bắt đầu xuất hiện tại vùng núi phía Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ, riêng Nam Bộ duy trì nắng nóng diện rộng.

Cụ thể, ngày 26/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng với mức nhiệt cao nhất đến 30 độ. Riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Sau đó, khoảng ngày 28-29/3, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Khu Tây Bắc Bắc Bộ từ khoảng ngày 30/3-2/4 khả năng có nắng nóng diện rộng; phía Đông Bắc Bộ, ngày 30-31/3 có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng diện rộng.

Thời tiết cả nước có nắng, nhiều nơi nắng nóng cục bộ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ngày 29/3 có nắng nóng cục bộ; khoảng từ ngày 30/3-2/4, khả năng có nắng nóng diện rộng.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 26/3, sáng nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng đến 30 độ.

Khoảng ngày 27-28/3, Hà Nội chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông, gây mưa vài nơi; ngày 29/3, có mưa giông diện rộng.

Ngoài ra, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong đó, từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa thời tiết ổn định, nắng duy trì ở cường độ vừa phải. Tại cao nguyên Trung Bộ, đêm se lạnh với mức nhiệt chỉ khoảng 16-19 độ; ban ngày nắng sẽ kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối, khiến nhiệt độ tăng nhanh, một số nơi bắt đầu chạm ngưỡng nắng nóng.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, khu vực Nam Bộ đang bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm. Riêng TPHCM, trong 1-2 ngày tới, nắng nóng xảy ra diện rộng với mức nhiệt cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-50%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12-15h.

Dự báo thời tiết ngày 26/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm và đêm có lúc có mưa nhỏ; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.