Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (27/1), không khí lạnh tiếp tục suy yếu, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng khu vực Đông Bắc Bộ sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thời tiết miền Bắc duy trì nhiều mây âm u, mưa phùn và sương mù. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Nhiệt độ ban ngày ở khu vực này tăng từ 3-4 độ so với hôm trước, mức cao nhất 23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ; ban đêm thấp nhất vẫn có nơi dưới 11 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 27/1, duy trì nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, ngày có lúc mưa; trời rét, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm tăng nhẹ 2-3 độ so với hôm qua, ở mức 15-17 độ, trưa và chiều 21-23 độ.

Diễn biến thời tiết này ở Hà Nội có thể duy trì đến khoảng 30/1; khoảng 31/1-1/2, không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại. Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 31/1, sau có mưa nhỏ vài nơi; gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, nhiệt độ giảm.

Ngoài ra, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vài nơi; riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 27/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, ngày có lúc có mưa. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ; vùng núi 16-19 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.