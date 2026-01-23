Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận nhiệt độ thực đo thấp nhất từ 19h tối qua đến 7h sáng nay (23/1) tại hàng chục trạm quan trắc ở mức dưới 10 độ, riêng đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống -0,1 độ.

Nhiều đỉnh núi cao khác nhiệt độ cũng xuống dưới 5 độ như Đồng Văn (Tuyên Quang) 4,5 độ; Sa Pa (Lào Cai) 4,7 độ; Tam Đảo (Phú Thọ) 4,9 độ. Trùng Khánh (Cao Bằng) 5,8 độ; Mộc Châu (Sơn La) 6 độ; Sơn Động (Bắc Ninh) 8,7 độ.

Thời tiết Hà Nội còn rét đậm. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cùng thời điểm trên, ở đồng bằng Bắc Bộ, cơ quan khí tượng ghi nhận tại Nam Định (Ninh Bình) 8 độ; nhiều nơi khác ở mức 9-10 độ như Thái Bình (Hưng Yên), Hà Nam, Cúc Phương (Ninh Bình) và Hà Đông (Hà Nội) 10,3 độ.

Bắc Trung Bộ nhiệt độ cũng xuống thấp như Sầm Sơn (Thanh Hóa) 10,7 độ; Vinh (Nghệ An) 13,2 độ và Hà Tĩnh 14,1 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó là Nam Trung Bộ.

Hôm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì tình trạng rét đậm, rét hại; vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, riêng Điện Biên và Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10-13 độ, riêng vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; khu vực từ Nghệ An đến Huế phổ biến 13-16 độ.

Dự báo, ngày mai (24/1), khu vực Bắc Bộ còn duy trì tình trạng rét đậm; từ Nghệ An đến TP Huế trời rét. Riêng thời tiết Hà Nội, hôm nay, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12 độ.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cũng dự báo, ngày và đêm mai (24/1), Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, cao nhất 17-19 độ.

Sang ngày 25/1, Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây trời nắng; trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, cao nhất 23-25 độ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thời điểm này ở miền Bắc là đợt rét nhất từ đầu mùa đông 2025-2026.

Theo ông Khiêm, đợt rét đậm diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay xảy ra từ ngày 6-8/1 và đây là đợt rét đậm diện rộng thứ hai.

Đợt rét đậm đầu tiên là rét khô, trời ít mây nên nhiệt độ ban đêm giảm sâu, trong khi ban ngày vẫn có nắng khiến nhiệt độ tăng cao. Còn đợt rét hiện nay là rét ẩm, nhiệt độ ban đêm duy trì ở mức thấp và ban ngày cũng không tăng nhiều.

Từ ngày 24/1, khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc sẽ ấm lên và xu hướng ấm sẽ duy trì đến hết tháng 1/2026.