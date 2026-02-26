Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/2, do vùng hội tụ phía Tây suy yếu, tạo điều kiện cho vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển, nên tình trạng mưa ẩm những ngày qua ở miền Bắc chấm dứt, thay vào đó là nắng gia tăng và nền nhiệt cao nhất 28-29 độ.

Cụ thể, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, sáng sớm 27/2 còn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thời tiết Hà Nội bước vào thời kỳ tạnh ráo, ấm áp, lạnh về đêm và sáng sớm. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội sáng sớm 27/2, nhiều mây, có mưa vài nơi, sương mù nhẹ rải rác; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ; trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Từ 28/2-1/3, Hà Nội giảm mây, không mưa, trưa chiều nắng; nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 28-30 độ.

Trong khi đó, từ chiều tối 26-27/2, khu vực phía Nam cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xuất hiện mưa trái mùa, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Khu vực phía Bắc Tây Nguyên có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 27/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mùa và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực đồng bằng sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.