Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, đêm 27 đến ngày 28/1, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ ban ngày ở khu vực này tăng nhẹ từ 1-2 độ so với hôm qua, mức cao nhất 24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ; ban đêm thấp nhất 11-12 độ.

Thời tiết Hà Nội nắng ấm trước khi đón tiếp đợt không khí lạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 28/1, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; trời rét về đêm và sáng; nhiệt độ ban đêm và sáng sớm ở mức 15-17 độ, trưa và chiều 22-24 độ.

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo, khoảng 31/1, không khí lạnh khả năng được tăng cường trở lại phía Bắc nước ta, sau đó khuếch tán dần xuống phía Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ chiều tối và đêm 30-31/1, Bắc Bộ có mưa rải rác; đêm và sáng trời rét; từ 1/2 trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Ngoài ra, từ đêm 27-29/1, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 28/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, vùng núi 17-20 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.