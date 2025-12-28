Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng; trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại; từ đêm 28/12, chuyển rét về đêm và sáng.

Miền Bắc duy trì thời tiết rét khô. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 28/12, mưa nhỏ vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, riêng khu vực phía Tây thành phố 13-15 độ; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 23 độ.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vài nơi; phía Bắc trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi trên 32 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; đêm se lạnh với mức nhiệt thấp nhất 21 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 28/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ; vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-21 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Miền Đông 21-23 độ, miền Tây 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.