Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/5, nắng nóng có xu hướng giảm dần cường độ. Khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%; từ chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 28/5, chỉ còn nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi hơn 37 độ; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đến ngày 29/5, Hà Nội kết thúc đợt nắng nóng.

Hà Nội bắt đầu xuất hiện mưa giông sau nhiều ngày nắng nóng "đổ lửa". Ảnh: Hoàng Minh

Trong khi đó, nắng nóng đặc biệt gay gắt vẫn xuất hiện ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, nhưng nhiệt độ cao nhất cũng giảm nhẹ, còn phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Sang ngày 29/5, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%.

Từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 30/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ duy trì ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 32-34 độ; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết ngày 28/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ, có nơi dưới 28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.