Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Miền Bắc có mưa vài nơi, trời rét. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 29/12, sáng sớm có nơi có sương mù; trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố 17-19 độ; trưa và chiều giảm mây, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ. Độ ẩm trong không khí dao động 62-75%.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vài nơi; phía Bắc trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi trên 32 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; đêm se lạnh với mức nhiệt thấp nhất 20 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 29/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ; vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi, phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 26-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Miền Đông 20-23 độ, miền Tây 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.