Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng khắp miền Bắc đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ; nhiệt độ giảm khoảng 5-7 độ.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục rét. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ngày 3/1/2026, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; Bắc Trung Bộ 13-16 độ; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế 16-19 độ. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 3/1/2026, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2-3; trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, riêng khu vực trung tâm 14-16 độ. Trưa và chiều cùng ngày, Hà Nội có lúc hửng nắng, trời ấm hơn với mức nhiệt cao nhất 18-20 độ.

Dự báo, trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội duy trì đến ngày 5/1. Khoảng chiều tối 5-6/1, không khí lạnh tăng cường trở lại; Hà Nội không mưa, trời tiếp tục rét.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 3/1 duy trì trạng thái có nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 32 độ; đêm có mưa rào và giông vài nơi; trời se lạnh về đêm với mức nhiệt thấp nhất 20-21 độ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc; mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị và khu công nghiệp.

Dự báo thời tiết ngày 3/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ; có nơi trên 20 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-21 độ, phía Nam 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.