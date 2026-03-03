Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 3/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông; riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu và Sơn La có mưa vài nơi. Trời lạnh, riêng khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ trời rét.

Từ đêm 3-4/3, những khu vực trên có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Đông Bắc Bộ trời rét.

Không khí lạnh tràn về, thời tiết miền Bắc chuyển mưa rét. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Riêng thời tiết Hà Nội từ đêm 2-3/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ ngày 3/3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 16-18 độ.

Ngoài ra, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi từ ngày 3-4/3 có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, riêng Nghệ An đêm và sáng trời rét.

Trong khi đó, ngày 3/3, các khu vực Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước dự báo trên, chiều 2/3, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố miền Bắc và Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa, rét, giông, sét; thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết ngày 3/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng; riêng phía Bắc ngày nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.