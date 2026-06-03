Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh trở lại khiến nắng nóng mở rộng ở Bắc Bộ và nhiều tỉnh miền Trung.

Ngày 3/6, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50-55%.

Ngày 4/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%.

Miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 3-4/6, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao hơn 35 độ là từ 12-17h hàng ngày.

Đến ngày 5/6, cường độ nắng nóng giảm, sau đó tăng trở lại và có khả năng kéo dài hết ngày 8/6.

Trong khi đó, dưới tác động của vùng áp thấp phía Tây kết hợp hiệu ứng gió phơn, ngày 3-4/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Các chuyên gia nhận định, ngày 5/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng; từ ngày 6/6, nắng nóng diện rộng gia tăng trở lại ở khu vực Bắc Bộ. Từ ngày 5/6, nắng nóng ở Trung Bộ mở rộng ra khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, ngày 3/6, các khu vực khác của cao nguyên Trung Bộ, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Ngày và đêm 3/6, ở khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Từ 4/6, mưa lớn ở khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 3/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 36-38 độ; phía Nam 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và giông (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.