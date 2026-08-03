Xem video dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ:

Hà Nội xuất hiện mưa lớn diện rộng

Theo nhận định của các chuyên gia Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, trong tháng 8, nhiệt độ trung bình tại Hà Nội được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Tổng lượng mưa trong tháng có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 20-50mm.

Dự báo trong tháng, khu vực Hà Nội có thể xuất hiện 1-2 đợt nắng nóng, trong đó có thời điểm nắng nóng gay gắt, tập trung vào giữa và cuối tháng. Bên cạnh đó, khu vực này có khả năng xảy ra 1-2 đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh được dự báo xuất hiện với tần suất cao, đặc biệt trong những ngày chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao.

Thời tiết Hà Nội nhiều ngày mưa trong tháng 8. Ảnh: Hoàng Minh

Trên Biển Đông, trong tháng 8 có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng nhận định khả năng những hình thái này ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Nội là không cao.

Tuy nhiên, mưa lớn cục bộ vẫn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị. Các khu vực có địa hình dốc như Ba Vì, Sóc Sơn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất.

TPHCM mưa ít, thời tiết cực đoan rình rập

Theo dự báo viên Lê Mạnh Dũng, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, hiện tượng El Nino trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang ở mức rất mạnh, tiệm cận kỷ lục từng được ghi nhận trong giai đoạn 2015-2016. Trong tháng 8, El Nino được dự báo tiếp tục gia tăng cường độ và có khả năng vượt mức kỷ lục trước đó.

Dưới tác động của El Nino, nhiệt độ trung bình tại Nam Bộ trong tháng 8 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,6-1,2 độ C. Các địa phương như Lâm Đồng, Đồng Nai và Đồng Tháp được dự báo có mức chênh lệch nhiệt độ cao nhất.

Riêng thời tiết TPHCM, khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,7-1 độ C.

Về lượng mưa, trên phần lớn khu vực Nam Bộ được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Đồng Nai, An Giang và Cần Thơ có khả năng thiếu hụt lượng mưa từ 10-20%, tương đương khoảng 20-50mm.

Dự báo viên Lê Mạnh Dũng lưu ý, lượng mưa thấp hơn nhưng tập trung nhiều hơn từ sau ngày 10 đến cuối tháng. Tổng số ngày có mưa trong tháng được dự báo dao động 15-23 ngày.

Tại TPHCM, lượng mưa trong tháng 8 có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm ở khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố, trong khi khu vực phía Đông Nam xấp xỉ mức trung bình nhiều năm.

"Mặc dù lượng mưa giảm, các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn cục bộ, giông lốc, ngập úng vẫn có khả năng xảy ra", dự báo viên nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, vào khoảng giữa và cuối tháng 8, gió mùa Tây Nam trên vùng biển phía Nam có thể hoạt động mạnh, chủ các tàu, thuyền cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn.

Với dự báo trên, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tại khu vực Nam Bộ, chủ động tích trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất.