Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Đông Bắc Bộ buổi sáng có mưa rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo, khoảng ngày 1-2/1/2026, không khí lạnh tăng cường trở lại. Ngày 1/1, miền Bắc có mưa và mưa rào rải rác, sau giảm còn mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Từ đêm 1/1, khu vực vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại.

Thời tiết Hà Nội buổi sáng có mưa rải rác. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/12, nhiều mây, sáng có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ tăng nhẹ so với hôm qua, với mức thấp nhất khu vực phía Tây thành phố 16-18 độ, phía Bắc và phía Nam 17-19 độ, trung tâm 18-20 độ; trưa và chiều có lúc trời nắng, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ. Độ ẩm trong không khí phổ biến 65-70%.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi 33 độ; đêm có mưa rào và giông vài nơi; đêm se lạnh với mức nhiệt thấp nhất 20 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 30/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào vài nơi; phía Bắc sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 26-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Miền Đông 20-23 độ, miền Tây 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.