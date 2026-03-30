Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông nên miền Bắc dứt hẳn mưa và chuyển sang trạng thái nắng sớm trên toàn khu vực.

Cụ thể, ngày 30-31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Miền Bắc bắt đầu đợt nắng nóng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ; riêng đồng bằng Bắc Bộ, ngày 31/3 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Dự báo chi tiết các khu vực. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/3, sáng sương mù nhẹ rải rác, trời mát; từ trưa và chiều có nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi cao hơn 35 độ.

Sang ngày 31/3, Hà Nội xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ; độ ẩm trong không khí ở mức thấp, phổ biến 50-55%.

Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.

Ngoài ra, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

Dự báo, nắng nóng ở khu vực miền Đông Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 1/4, nắng nóng có khả năng giảm dần trên khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hoá đến TP Huế.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu vực dân cư gia tăng do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết ngày 30/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, riêng khu Tây Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.