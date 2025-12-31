Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 31/12, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Đáng lưu ý, đêm 31/12/2025 và ngày 1/1/2026, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về khiến các khu vực trên có mưa, mưa rào rải rác. Từ 1/1, trời chuyển rét, riêng khu vực vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Miền Bắc tăng nhiệt đến 24 độ trước khi không khí lạnh tràn về. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 31/12, nhiều mây, có sương mù nhẹ vài nơi; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, riêng khu vực phía Tây thành phố 17-19 độ; trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông nam cấp 2, trời ấm hơn, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 24 độ.

Khoảng chiều 1/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội. Do đó, từ đêm 31/12 và ngày 1/1, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ. Từ chiều 1/1, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi 32 độ; đêm có mưa rào và giông vài nơi; đêm se lạnh với mức nhiệt thấp nhất 20-21 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 31/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.