Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (4/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và hầu hết Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến Đông Bắc Bộ 19-22 độ, vùng núi cao dưới 19 độ; Bắc Trung Bộ 23-25 độ.

Dự báo, ngày và đêm 4/5, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, ở Bắc Trung Bộ 21-24 độ.

Thời tiết miền Bắc mát mẻ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 4/5, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; trời mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng 4/5, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm.

Ngày 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Huế cũng có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng suy giảm, trời dịu hơn do xuất hiện những cơn mưa rào. Ngày 4/5, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 4/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ, riêng phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.