Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (8/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến 23-26 độ, riêng vùng núi phía Bắc 21-23 độ.

Dự báo, ngày 8/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục mưa giông do ảnh hưởng không khí lạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 8/5, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ, cao nhất không quá 30 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng 8/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm; ngày 8/5, Hà Tĩnh có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong khi đó, khu vực Trung Trung Bộ đến Nam Bộ ngày 8/5 có nắng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 36 độ; chiều tối và đêm có thể mưa rào và giông vài nơi. Riêng cao nguyên Trung Bộ dịu mát hơn với mức nhiệt cao nhất 33 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do nước ta đang trong giai đoạn giao mùa, mưa giông rất dễ đi kèm các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, rất nguy hiểm.

Dự báo thời tiết ngày 8/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30, phía Nam 30-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.