XEM VIDEO:

Dự báo viên Phạm Phương Chi, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một đợt không khí lạnh (gió mùa đông bắc) với cường độ yếu đang di chuyển xuống nước ta, gây ra đợt mưa giông mới cho khu vực miền Bắc.

Theo dự báo, đợt mưa giông này sẽ bắt đầu từ chiều mai (7/5), xuất hiện trước tiên ở diện rải rác tại khu vực Bắc Bộ và phía Tây từ Thanh Hóa đến Nghệ An.

Từ đêm 7/5, vùng mưa tiếp tục mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ và lan xuống Bắc Trung Bộ bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Miền Bắc sắp mưa giông mạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

"Tâm điểm của đợt mưa này sẽ kéo dài từ đêm 7/5 đến hết ngày 8/5 với lượng mưa phổ biến dao động trong khoảng từ 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 100mm", dự báo viên Phạm Phương Chi nhận định.

Đáng chú ý, do tác động của khối khí lạnh cuối mùa, nhiệt độ tại Bắc Bộ trong ngày 8/5 sẽ giảm xuống dưới 29 độ, thời tiết chuyển mát mẻ.

Cảnh báo lốc sét và mưa giông ở phía Nam

Bên cạnh diễn biến tại miền Bắc, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng cũng cần lưu ý trong khoảng thời gian từ ngày 6-7/5 sẽ xuất hiện mưa rào và giông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do nước ta đang trong giai đoạn giao mùa, đợt mưa giông này rất dễ đi kèm các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, rất nguy hiểm.

Người dân đặc biệt lưu ý, hạn chế di chuyển ra ngoài khi đang có mưa giông. Trong trường hợp đang di chuyển trên đường, cần nhanh chóng tìm nơi trú tránh an toàn để đảm bảo tính mạng và tài sản.