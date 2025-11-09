Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/11, không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, gây mưa rải rác; sau đó chỉ còn mưa vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi rét.

Thời tiết miền Bắc còn mưa rải rác. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 9/11, sáng sớm có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi; sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch gần 10 độ, dao động trong khoảng 21-30 độ.

Cùng ngày, các khu vực từ Quảng Trị vào đến Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ khá ổn định với hình thái ngày nắng, có mưa rào và giông vài nơi.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết, cơn bão mạnh Fung-Wong (Phượng Hoàng) đang trên vùng biển của Philippines và dự kiến đi vào Biển Đông sáng 10/11, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025. Bão có khả năng đạt cấp siêu bão và được nhận định di chuyển đầy bất thường.

Dự báo thời tiết ngày 9/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng sớm có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Ngày gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Tây chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.