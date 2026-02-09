Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, gây mưa, mưa rào và có nơi có giông. Nhiệt độ ở Bắc Bộ dao động 12-16 độ, có nơi dưới 5 độ; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ.

Tại đặc khu Bạch Long Vĩ, cơ quan khí tượng ghi nhận gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Miền Bắc còn rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Dự báo, sáng 9/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng 9/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có mưa, mưa rào và có nơi có giông; sau có mưa vài nơi. Bắc Bộ rét đậm, vùng núi rét hại; từ 10/2, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 9/2, nhiều mây, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ; khu vực Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai 10-12 độ.

Từ đêm 9 đến ngày 10/2, Hà Nội nhiều mây, không mưa; nhiệt độ tăng thêm khoảng 1 độ nhưng vẫn duy trì ngưỡng rét đậm, mức thấp nhất 11-13 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi ở phía Bắc và mưa rào rải rác ở phía Nam; từ 10/2 có mưa vài nơi. Trời rét; riêng phía Bắc có nơi rét đậm.

TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng có mưa, mưa rào rải rác vào ngày 9/2; từ 10/2 có mưa vài nơi. Các khu vực khác ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, tình trạng rét đậm, rét hại, băng giá và mưa tuyết có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc; mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế biển.

Dự báo thời tiết ngày 9/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 20 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 12-15, phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21, phía Nam 21-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.