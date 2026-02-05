Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn cho biết, khoảng từ thứ Bảy đến Chủ nhật tuần này, một đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta. Sau đó khoảng hai ngày, khả năng tiếp tục có thêm đợt không khí lạnh tăng cường.

"Các đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng hầu khắp các vùng trên cả nước và trên Biển Đông", ông Cường lưu ý.

Trong một diễn biến khác, hiện nay (5/2), ngoài khơi Philippines đang có một cơn bão hoạt động với cường độ khoảng cấp 8. Đây là cơn bão thứ hai trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay, có tên quốc tế là Penha.

Vị trí tâm bão đang cách khu vực Biển Đông khoảng 1.000km. Dự báo, khoảng ngày 7/2, bão di chuyển theo hướng Tây và có khả năng đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, khi vào Biển Đông, bão chỉ còn ở cường độ áp thấp nhiệt đới (cấp 6, 7) và sau khoảng 1 ngày sẽ suy yếu tiếp thành vùng áp thấp hoặc tan trên biển.

"Nguyên nhân là do hai đợt không khí lạnh liên tiếp “án ngữ”, khiến bão nhanh chóng tan, nhưng vẫn có khả năng gây mưa giông, biển động mạnh", ông Cường nói.

Không khí lạnh mạnh sắp tăng cường, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc có nơi dưới 3 độ, khả năng xuất hiện băng giá. Ảnh minh họa: CTV

Không khí lạnh mạnh sắp tràn về, miền Bắc có nơi dưới 3 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (5/2), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-24 độ.

Dự báo, khoảng ngày 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ; khoảng tối và đêm, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 6/2 đến sáng sớm 9/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Ở khu vực Bắc Bộ từ đêm 7-9/2, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 8/2, khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ đêm 6/2 đến đêm 8/2 có mưa, mưa rào; từ đêm 7-9/2, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 7-9/2, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trời rét đậm, rét hại, băng giá, mưa tuyết có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trên biển: Từ ngày 7/2, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; từ đêm 7/2 mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m. Từ chiều 7/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Từ đêm 7/2, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2-4m. Từ ngày 8/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.