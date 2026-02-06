Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 21-24 độ.

Dự báo, trưa và chiều 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng vùng núi khu Đông Bắc Bắc Bộ, từ tối và đêm không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 6/2 đến sáng sớm 9/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Miền Bắc sắp chuyển mưa rét đậm. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ở khu vực Bắc Bộ ngày 8-9/2, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ 8/2, khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ đêm 6/2 đến đêm 8/2 có mưa, mưa rào; ngày 8-9/2, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 7-9/2, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao ở Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Dự báo thời tiết đêm 6 và ngày 7/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ; từ ngày mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, đêm không mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, miền Đông có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.