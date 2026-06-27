Do bảng L chưa đội nào giành vé sớm, nên lượt đấu cuối sẽ xác định ai sẽ đi tiếp tại World Cup 2026. Anh và Ghana đang có cùng 4 điểm, trong khi Croatia là 3 và Panama chưa có điểm nào, đã bị loại.

Croatia khởi đầu World Cup 2026 bằng trận thua 2-4 Anh, một thất bại nặng nề buộc họ phải cải thiện hơn ở hàng thủ.

Thực tế, đội bóng của HLV Dalic đã chơi chặt chẽ hơn ở trận gặp Panama sau đó. Và tuy không có được nhiều cú sút trúng đích hơn đối thủ, nhưng khoảnh khắc của Ante Budimir ở phút 54 đã tạo nên bước ngoặt quan trọng, cứu Croatia khỏi bị loại sớm.

3/4 chuyên gia vẫn tin vào bản lĩnh Croatia, nhưng Ghana có thể đảo ngược dự đoán ấy. Ảnh: Striver Football

Chiến thắng tối thiểu 1-0 ấy đã giúp Croatia có 3 điểm và tự quyết số phận của mình. Luka Modric và đồng đội sẽ lấy vé vào vòng 32 đội, nếu đánh bại Ghana lúc 4h ngày 28/6.

Tuy nhiên, sẽ không dễ cho Croatia, khi Ghana đang có lợi thế về điểm số, cũng như tinh thần rất tốt. Một trận hòa cũng đủ để Ghana tiếp tục cuộc phiêu lưu ở World Cup.

“Những ngôi sao đen” thắng tối thiểu Panama ở trận đầu tiên và buộc Anh chia điểm (hòa 0-0), để có cùng 4 điểm như đoàn quân của HLV Thomas Tuchel.

Ghana cho thấy chơi phòng ngự rất tốt, ngăn chặn được một tuyển Anh chơi áp đảo hơn với 78% kiểm soát bóng.

Nhưng Modric và Croatia rất giỏi trong việc kiểm soát khu vực giữa sân, điều tiết nhịp độ trận đấu và giữ bóng, tạo ra những cơ hội ghi bàn.

Tuy nhiên, theo dự đoán của chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton, Ghana sẽ là đội giành chiến thắng ở cuộc đấu này.

“Ghana sẽ thắng trận này. Tôi thấy họ chơi rất tốt trước Anh. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlos Queiroz, Ghana chơi rất có tổ chức. Tôi tin rằng họ sẽ đánh bại một Croatia trông có vẻ già nua và mệt mỏi”.

Dự đoán của chuyên gia này là Ghana thắng 1-0 Croatia.

Dù vậy, chuyên gia bóng đá ESPN thì vẫn đặt niềm tin vào Luka Modric và đồng đội sẽ thể hiện bản lĩnh đúng lúc, với dự đoán Croatia thắng 2-0 Ghana.

Cũng dự đoán Croatia, nhưng cả chuyên gia Sportsmole và Sportskeeda chọn tỷ số là thắng Ghana 1-0.

Đội hình dự kiến:

Croatia: Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Baturina, Pasalic, Perisic; Budimir.

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Williams, Ayew, Semenyo.