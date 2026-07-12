Tuchel không hài lòng

Nhờ cú đúp của Jude Bellingham, tuyển Anh hạ Na Uy để giành quyền vào bán kết World Cup 2026.

Tuy nhiên, thay vì chỉ nói về chiến thắng, truyền thông Anh lại tập trung vào màn khẩu chiến giữa Bellingham và HLV trưởng Thomas Tuchel.

Bellingham có trận đấu xuất sắc. Ảnh: FA

Đây là lần thứ 4 trong lịch sử tuyển Anh góp mặt ở bán kết World Cup. Năm 1966, họ vô địch trên sân nhà. Năm 1990 tại Italia, “Tam sư” thua Đức.

Năm 2018 tại Nga, họ gục ngã trước Croatia. Và giờ đây, đúng 60 năm sau chức vô địch lịch sử của thế hệ Bobby Charlton, Anh đứng trước nguy cơ tự tạo ra sóng gió nội bộ.

Sau trận thắng Na Uy, Tuchel bất ngờ chỉ trích màn trình diễn của các học trò trong cuộc phỏng vấn ngay trên sân.

“Chúng tôi đã gặp may. Tôi không hài lòng với màn trình diễn của đội”, chiến lược gia người Đức phát biểu.

“Tinh thần thi đấu thì có, nhưng chúng tôi đã tự làm khó mình bằng cách chơi của chính mình. Chúng tôi mắc sai lầm chiến thuật, không đủ tốc độ... Chúng tôi đã rất may mắn. Thật tuyệt khi vào bán kết, nhưng tôi không hài lòng với màn trình diễn”.

Đó là một cuộc phỏng vấn khá căng thẳng với phóng viên người Anh ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Anh bị Na Uy dẫn trước, nhưng Bellingham gỡ hòa trước giờ nghỉ – bàn thắng gây nhiều tranh cãi sau trận.

Sang hiệp hai, “Tam sư” chịu nhiều sức ép, thoát thua sau khi Na Uy bị từ chối một bàn thắng vì VAR, trước khi Bellingham ghi bàn quyết định trong hiệp phụ.

Bellingham phản ứng

Những phát biểu của Tuchel khiến các cầu thủ bất ngờ, nhất là khi họ vừa trải qua 120 phút thi đấu dưới cái nóng và độ ẩm khắc nghiệt ở Miami.

Ngay trên sân, khi được phóng viên nhắc lại lời của HLV, Bellingham tỏ rõ sự khó chịu. “Muốn nói gì thì nói...”.

Tiền vệ Real Madrid sau đó nghiêm túc khẳng định: “Điều tôi muốn nói là về các đồng đội của mình. Họ đã cống hiến tất cả trong một trận đấu cực kỳ khó khăn”.

Harry Kane cũng thừa nhận điều kiện thời tiết ảnh hưởng lớn đến toàn đội. “Nhiệt độ và độ ẩm tác động rất nhiều. Tôi nghĩ trận này còn khắc nghiệt hơn cả trận gặp Mexico”.

Kane tiết lộ rằng trong phòng thay đồ, Tuchel vẫn chúc mừng toàn đội. “Ông ấy nói chúng tôi nên ăn mừng và tận hưởng chiến thắng. Nhưng ông ấy cũng cảm thấy chúng tôi còn có thể chơi tốt hơn”.

“Nếu đã vào bán kết mà vẫn còn khả năng cải thiện, thì đó nên được xem là tín hiệu tích cực”, Kane xoa dịu tình hình.

Sau khi nghe các CĐV Anh hát Wonderwall, Bellingham trở lại phòng thay đồ và xem được đầy đủ những phát biểu của Tuchel. Vì thế, anh phản ứng còn mạnh mẽ hơn.

“Có lẽ ông ấy không biết việc thi đấu trong điều kiện như thế này, trước những đối thủ như Haaland, Odegaard hay Nusa khó đến mức nào. Đây không phải đối thủ dễ chơi”.

Bellingham công khai bật lại Tuchel. Ảnh: ECTV

Bellingham gửi thông điệp tới Tuchel: “Chúng tôi đã cố gắng tạo ra một bầu không khí tích cực và nên tiếp tục giữ điều đó trước trận bán kết”.

Cầu thủ 23 tuổi nhấn mạnh: “Bạn không thể thắng mọi trận đấu bằng cách chơi đẹp hay thực hiện cả nghìn đường chuyền. Đôi khi bạn phải thắng theo cách xù xì, thực dụng, và trận chúng tôi đã làm được”.

Nỗ lực hạ nhiệt

Quan điểm đó hoàn toàn trái ngược với đánh giá của Tuchel và khiến nhiều phóng viên xứ sương mù có mặt tại khu phỏng vấn gọi đây là “màn tự hủy của tuyển Anh”.

Trước làn sóng tranh cãi, Tuchel cố gắng hạ nhiệt trong buổi họp báo. “Không ai nên nghĩ rằng tôi không ấn tượng với những gì các cầu thủ đã làm. Họ vượt qua nghịch cảnh, chiến đấu đến cùng và tìm ra cách chiến thắng. Điều đó xứng đáng được ca ngợi ở mức cao nhất”.

Tuy nhiên, ông vẫn bảo lưu quan điểm chuyên môn. “Nhưng tôi cũng là một HLV bóng đá và tôi tin rằng chúng tôi có thể chơi tốt hơn”.

Nhà cầm quân người Đức còn khẳng định: “Tôi yêu các cầu thủ của mình. Họ luôn vượt qua khó khăn, nhưng tôi cũng có những tiêu chuẩn riêng. Trong đầu tôi, tôi vẫn chưa hoàn toàn hài lòng và sẽ giữ nguyên quan điểm đó. Tôi tin chúng tôi còn có thể chơi hay hơn”.

Khi được hỏi liệu có sự rạn nứt trong phòng thay đồ hay không, Tuchel trả lời dứt khoát: “Không! Thậm chí không đến 1%”.

Trên đường rời sân, Bellingham chỉ đáp ngắn gọn “Không bình luận” trước những câu hỏi tiếp theo về phát biểu của Tuchel. Anh hiểu rằng mình đã nói đủ.

Những gì diễn ra gợi lại mâu thuẫn khá căng thẳng giữa Bellingham với Tuchel trong nhiều tháng mùa giải 2025/26.

(Nguồn: VTV)