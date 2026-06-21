New Zealand bất bại trong 4 trận gần nhất tại sân chơi World Cup và tất cả đều kết thúc với tỷ số hòa. Ở trận ra quân vừa qua, họ hòa 2-2 Iran.

Đội bóng hay bị đánh giá thấp này, vượt Iran về kiểm soát bóng (53%), số cú sút trúng đích (8 so với 4), số đường chuyền (423 so với 391) và độ chính xác chuyền bóng (86% so với 79%).

Salah được trông đợi giúp Ai Cập lần đầu có chiến thắng tại World Cup. Ảnh: Khel Now

Kết quả này giúp New Zealand đứng đầu bảng G, nhưng bằng điểm với 3 đội còn lại, khi trận Ai Cập cũng chia điểm Bỉ (hòa 1-1).

Đấu với Bỉ được đánh giá cao hơn, Ai Cập đã mở tỷ số trước nhờ công của Emam Ashour (20’), nhưng rồi họ tự mình để... thủng lưới bởi bàn đá phản của Mohamed Hany (66’) trước sức ép đối thủ tạo ra, với sự có mặt của Lukaku trên sân.

Trận đấu với New Zealand là cơ hội tốt để Ai Cập cuối cùng có thể giành được một chiến thắng tại World Cup, sau cả 8 trận vẫn chưa được hưởng niềm vui ấy.

Ai Cập nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì hệ thống phòng ngự chặt chẽ, dàn trải đội hình đã giúp họ chơi tốt trong trận đấu với Bỉ, đồng thời tìm cách gây khó khăn cho New Zealand bằng những pha phản công nhanh, trông đợi ngôi sao chủ chốt Salah ghi bàn.

New Zealand sẽ phải củng cố lại hàng thủ, sau khi để thủng lưới 2 bàn trước Iran, ở trận ra quân.

Ai Cập vẫn chưa giành chiến thắng tại World Cup, liệu lần này điều đó có thể thay đổi?

Chuyên gia Chris Sutton của BBC đặt niềm tin vào Salah và các đồng đội, với dự đoán Ai Cập thắng 3-1 New Zealand.

Chuyên gia Sportsmole cũng nghĩ Ai Cập thắng New Zealand, nhưng là với tỷ số 2-1. Sportskeeda thì thậm chí dự đoán trận đấu sẽ có kết quả cách biệt hơn, cụ thể Ai Cập 3-0 New Zealand.

Chỉ có chuyên gia bóng đá ESPN là không nghĩ Ai Cập sẽ ‘phá dớp’, để lần đầu hưởng chiến thắng, với dự đoán Ai Cập thua New Zealand 1-2.

Đội hình dự kiến:

New Zealand: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; Just, McCowatt, Singh; Wood.

Ai Cập: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Aboul-Fetouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Ziko, Marmoush.