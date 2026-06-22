Pháp đang tràn đầy tự tin và niềm phấn khởi sau khi có trận đấu mở màn World Cup 2026 thành công, thắng 3-1 Senegal.

Sau hiệp 1 không bàn thắng, ngôi sao Kylian Mbappe tỏa sáng với cú đúp, cùng pha lập công của Barcola, mang về 3 điểm cho Les Bleus.

Trong khi đó, Iraq để thua đậm 1-4 Na Uy, một kết quả khiến họ rơi xuống cuối bảng I, do để thủng lưới nhiều hơn cả Senegal.

Các chuyên gia dự đoán Pháp thắng Iraq với tỷ số đậm. Ảnh: Khel Now

Chưa kịp vực lại tinh thần thì Iraq lại phải đấu với một đối thủ còn mạnh hơn: á quân Pháp. Một trận đấu dự báo lành ít dữ nhiều cho đại diện châu Á.

Do trận cuối đụng độ Na Uy, nên chắc chắn Pháp muốn giải quyết nhanh gọn vòng bảng, bằng việc có được trận thắng to trước Iraq.

Nhìn tương quan lực lượng và cả phong độ ngày ra quân, dường như chẳng có lý gì có thể cản đoàn quân của Didier Deschamps thực hiện điều đó. Cũng cần nói thêm, Iraq trở lại World Cup sau 40 năm, với thành tích thua cả 3 trận vào năm 1986 và chưa có điểm nào.

Pháp được dự đoán sẽ kiểm soát bóng vượt trội và tận dụng tốc độ của các tiền đạo hàng đầu, với những cái tên như Mbappe, Dembele và Michael Olise, để xuyên thủng hàng phòng ngự Iraq.

Biết được sức mạnh của đối thủ, Iraq chắc chắn sẽ tổ chức phòng ngự lùi sâu, chờ thời cơ để phản công. Nhưng giới chuyên môn nghĩ họ khó trụ vững.

Dự đoán về cặp đấu này, không hẹn mà gặp, cả 3 chuyên gia gia bóng đá BBC, Sportsmole, Sportskeeda đều dự đoán cùng một tỷ số, với chiến thắng to dành cho Mabppe và đồng đội. Cụ thể của dự đoán này là, Pháp 4-0 Iraq.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá ESPN cũng dự đoán Pháp thắng Iraq, nhưng với tỷ số 3-1.

Đội hình dự kiến:

Pháp: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Rabiot, Kone; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.

Iraq: Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Al-Ammari, Iqbal, Ali Jasim; Hussein, Al-Hamadi.