4h ngày 23/6, sân Lincoln Financial Field:

Kylian Mbappe tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới bằng hàng loạt cột mốc đáng nhớ, sau cú đúp tuyệt đỉnh vào lưới Senegal.

Anh vươn lên trở thành chân sút vĩ đại nhất tuyển Pháp, vượt qua kỷ lục trước đó của Olivier Giroud.

Mbappe tỏa sáng ngày ra quân - Ảnh: L'Equipe

Không những vậy, ngôi sao 27 tuổi còn phá luôn cột mốc ghi bàn cho ĐTQG ở các kỳ World Cup, do huyền thoại Just Fontaine nắm giữ.

Hàng công vẫn là điểm mạnh nhất của đội bóng áo lam. Pháp đã ghi bàn trong 14 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và 13 trận trong số đó có từ hai bàn thắng trở lên.

Hiệu suất ấn tượng ấy là lời cảnh báo đanh thép dành cho Iraq, đội bóng vừa chịu thất bại 1-4 trước Na Uy. Dù vậy, HLV Graham Arnold vẫn giữ thái độ lạc quan sau trận.

Nhà cầm quân Australia cho rằng, các học trò chơi tốt trong khoảng 70 phút đầu. Iraq thậm chí gỡ hòa nhờ đội trưởng Aymen Hussein, nhưng những sai lầm cá nhân khiến họ mất thế trận và để Na Uy bứt lên.

Dưới thời Graham Arnold, Iraq sẽ tiếp tục vận hành hệ thống 4-4-2 thiên về phòng ngự, giữ cự ly đội hình hẹp nhằm bảo vệ khu vực cấm địa. Họ cố gắng tận dụng tốc độ và khả năng phản công của Aymen Hussein, Ali Al-Hamadi cùng Zidane Iqbal.

Pháp sẽ dễ dàng có 3 điểm - Ảnh: T.T

Tuy nhiên, lịch sử không ủng hộ đại diện Tây Á. Iraq chưa giành được điểm nào tại các vòng chung kết World Cup. Thành tích gần đây của họ cũng không tốt, chỉ thắng 1/6 trận.

Điểm tích cực là Iraq ghi bàn ở 9/11 trận vừa qua trên mọi đấu trường. Dẫu vậy, con số ấy sẽ không mang nhiều ý nghĩa khi họ chuẩn bị đương đầu tuyển Pháp hùng mạnh.

Với những siêu sao tấn công, đặc biệt Mbappe luôn biết cách tỏa sáng ở sân khấu lớn World Cup, Pháp nhiều khả năng sẽ thắng cách biệt.

Dự đoán: Pháp thắng 5-1

Đội hình dự kiến

Pháp: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Digne; Rabiot, Kone; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe

Iraq: Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Al-Ammari, Iqbal, Ali Jasim; Hussein, Al-Hamadi.