7h ngày 23/6, sân MetLife:

Sau lượt trận mở màn, bảng I World Cup 2026, Na Uy tạm vươn lên dẫn đầu, trong khi Senegal trắng tay khi thua Pháp 1-3.

Mặc dù vậy, khoảng cách giữa hai đội không lớn như những con số thể hiện. Trái lại, đây có lẽ là một trong những cặp đấu cân bằng và khó đoán nhất của lượt trận thứ hai.

Na Uy mang theo sự hưng phấn của chiến thắng. Sau 28 năm chờ đợi để trở lại World Cup, đại diện Bắc Âu đã có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn.

Haaland và các đồng đội sẽ có trận đấu không dễ dàng. Ảnh: NFF

Erling Haaland lập cú đúp, Martin Odegaard điều tiết lối chơi, còn các vệ tinh xung quanh liên tục tạo ra áp lực lên hàng thủ Iraq.

Một điểm đáng chú ý là Na Uy không bị phụ thuộc vào Haaland, ít nhất là theo những gì thể hiện trước Iraq. Đây là một tập thể trưởng thành, đa dạng hơn và giàu sức tấn công.

Tuy nhiên, Senegal không phải Iraq. Đội bóng châu Phi đã khiến ứng viên vô địch Pháp gặp rất nhiều khó khăn trong hơn một giờ thi đấu.

Tốc độ, sức mạnh và khả năng tranh chấp của Senegal vẫn thuộc nhóm hàng đầu giải đấu. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, họ hoàn toàn có thể bước vào trận gặp Na Uy với ít nhất một điểm trong tay.

Đó cũng là lý do Senegal sẽ trở thành đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Sadio Mane và các đồng đội không còn đường lùi, muốn giành vị trí nhì bảng I World Cup 2026.

Pháp gần như sẽ lấy 3 điểm trước Iraq. Chính áp lực ấy sẽ buộc Senegal phải chơi với tất cả những gì mình có. Đây là trận đấu quyết định số phận của họ tại World Cup 2026.

Ở chiều ngược lại, Na Uy cũng chưa thể tính toán. Chiến thắng trước Senegal sẽ đưa họ tiến rất gần tấm vé đi tiếp trước khi gặp Pháp ở lượt cuối. Một kết quả hòa tuy không tệ nhưng sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhiều.

Vì thế, đây hứa hẹn là cuộc chiến hấp dẫn giữa hai đội bóng có triết lý khá tương đồng, giàu thể lực, thích chơi trực diện và luôn tìm cách đưa trận đấu lên tốc độ cao.

Haaland đối đầu Koulibaly, Odegaard chạm trán hàng tiền vệ cơ bắp của Senegal, còn Sadio Mane sẽ liên tục thử thách hệ thống phòng ngự Na Uy.

Đội hình dự kiến:

Na Uy (4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mane.

Dự đoán: Senegal thắng 3-2.