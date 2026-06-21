8h ngày 22/6, sân BC Place:

Bị đánh giá là "kẻ lót đường" tại giải đấu năm nay, nhưng New Zealand đã thể hiện bộ mặt tương đối tích cực trận mở màn, khiến Iran toát mồ hôi mới giật lại một điểm.

Nói đến đội bóng châu Đại Dương, người ta chỉ biết Chris Wood - tiền đạo kỳ cựu của Nottingham Forest sở hữu 45 bàn thắng cho ĐTQG.

Elijah Just lập cú đúp cho New Zealand - Ảnh: FIFA

Tuy nhiên, Elijah Just đã chứng tỏ New Zealand không thiếu nhân tài. Tiền vệ thuộc biên chế Morthewell lập cú đúp đẳng cấp, tạo tiếng vang lớn ở cấp độ quốc tế.

Kết quả hòa Iran 2-2 giúp New Zealand nối dài chuỗi bất bại tại World Cup lên 4 trận liên tiếp. Đáng chú ý, cả 4 trận đấu này đều khép lại với tỷ số hòa.

Rõ ràng, màn trình diễn đầy nỗ lực trong lần trở lại sân chơi lớn sau 16 năm mang đến tín hiệu tích cực cho New Zealand, đặc biệt khi họ chuẩn bị đương đầu Ai Cập tương đối "vừa miếng".

Đầu kia chiến tuyến, Ai Cập cũng mang theo cảm giác tiếc nuối tương tự, bởi Salah và các đồng đội đã ở rất gần chiến thắng đầu tiên tại World Cup, khi chạm trán Bỉ.

Siêu phẩm của Emam Ashour từ đường kiến tạo của Mohamed Salah giúp đoàn quân của Hossam Hassan vượt lên dẫn trước. Thế nhưng, "The Pharaoh" không thể bảo toàn được thành quả, dù sở hữu không ít cơ hội gia tăng cách biệt.

Cuộc đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Khelnow

Từ màn trình diễn thuyết phục ấy, đại diện châu Phi quyết tâm tận dụng đà hưng phấn để hướng tới chiến thắng đầu tiên trong lịch sử các kỳ tham dự World Cup, trước New Zealand.

Lúc này, hàng công Ai Cập không còn phụ thuộc vào khả năng săn bàn Salah. Omar Marmoush, Ziko hay Ashour sẵn sàng san sẻ trách nhiệm xé lưới đối phương.

Qua những gì mà New Zealand và Ai Cập thể hiện ở trận mở màn, trận thư hùng ở BC Place hứa hẹn diễn ra hấp dẫn và giàu cảm xúc.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

New Zealand: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood

Ai Cập: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Ziko; Marmoush.